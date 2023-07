Mann überschüttet Tisch mit roter Farbe in CDU-Parteibüro

Kultursenator Chialo: Ein Stück Berlin kommt nach Hause

Für Berlins Kultursenator Joe Chialo kommt mit der Techno-Parade «Rave The Planet» ein Stück Berlin nach Hause. «Ich feiere die Musik», sagte der CDU-Politiker am Samstag zum Auftakt der Veranstaltung. Wenig später stand er in einem blauen Blumenhemd tanzend auf dem Paradewagen der Veranstalter - und knüpfte damit an frühere Erlebnisse an. «Ich bin jemand, der schon in den 90er Jahren bei den Love Parades hier in Berlin mit dabei war. Ich kann also aus eigenem Erleben sagen, wie geil das ist und warum das auch so richtig toll ist», sagte Chialo der Deutschen Presse-Agentur.