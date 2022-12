Mann schießt auf Ex-Partnerin in Berlin: Schwer verletzt

Krankenhäuser: Gote: Große müssen nun «ein Stück weit» zurückstecken

Um die angespannte Lage in Kinderkliniken auch in Berlin kurzfristig zu verbessern, müssen aus Sicht von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) auch die Ressourcen für Erwachsene herangezogen werden. Momentan wäre es gut, wenn Pflegekräfte und Ärzte «soweit das möglich ist jetzt aushelfen in gemischten Teams», sagte sie dem RBB-Inforadio am Dienstagmorgen. «Und gegebenenfalls müssen wir schauen, ob wir auch Betten, die für Erwachsene gedacht sind, jetzt vorübergehend in dieser dringenden Lage auch für Kinder nutzen können.»