Feuer in Pflegeheim - Zweiter Bewohner gestorben

Nach dem Feuer am Montagmorgen in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin-Hohenschönhausen ist ein zweiter Bewohner gestorben. Der 67-jährige Mann erlag am Montagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 49 Jahre alter Mann war zuvor schon gestorben, nach ersten Angaben an Rauchvergiftung.

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Das Feuer entstand in einem Zimmer, in dem die beiden Männer im zweiten Stock des Alten- und Pflegeheims wohnten. Die Männer wurden zunächst von der Feuerwehr aus dem rauchgefüllten Zimmer gerettet. Sanitäter und Notärzte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo zuerst der 49 Jahre alte Mann starb. Die Ursache des Brandes wurde noch nicht geklärt.

