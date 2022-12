Hilfsstellen für Bedürftige vor Herausforderungen

Berlin-Kaulsdorf: Elfjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine Elfährige ist in Berlin-Kaulsdorf von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfasste das Auto eines 42-jährigen Mannes das Mädchen am Dienstagmittag an der Chemnitzer Straße Ecke Striegauer Straße. Die Elfjährige wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.