Jugendlicher mutmaßlicher Räuber auf frischer Tat gefasst

Lost Ark: Die besten Tipps & Tricks zum Release im Guide

Auf kaum ein MMORPG haben die Fans 2022 sehnlicher gewartet als auf „Lost Ark“. Es steigt in den Kampfring zu Hack-and-Slay-Konkurrenten wie „Diablo“ und „Path of Exile“. Damit Du für den Release gewappnet bist, erhältst Du in diesem Guide die wichtigsten Tipps und Tricks zu Lost Ark.Tipps zu allen Klassen in Lost Ark Zu Beginn des Spiels hast Du die Wahl zwischen fünf Klassen. Jede der fünf Klassen besitzt weitere Spezialisierungen, die Du auf Level 10 freischaltest. Wirf Dein Wissen über ähnliche Spiele dabei kurz über Bord, denn typische Rollen wie Tank oder Heiler und Heilerin gibt es in Lost Ark so nicht. Zwar eignen sich bestimmte Klassen besser, um viel Schaden auszuhalten oder in einer Gruppe besonders unterstützend zu wirken – aber eine richtige Kategorisierung und Spezialisierung in diese Richtungen gibt es nicht. Darüber hinaus sollte Dir bewusst sein, dass die Klassen mit Genderlock in den Release starten. Bedeutet: Die Klassen haben immer ein ...