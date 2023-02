Auto fährt in Tempelhof gegen Laterne: Drei Verletzte

Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach

Das 70. Bundesligaduell zwischen beiden Mannschaften steht am Sonntag an. 25 Mal ging Hertha als Sieger vom Platz, Gladbach gewann 27 Mal, 17 Spiele endeten Unentschieden.Hertha hat in den bisherigen Spielen des neuen Jahres noch nicht einen Punkt geholt und dabei nur ein Tor erzielt. Gladbach hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt jeweils einen Sieg sowie ein Remis erkämpft und erstmals in dieser Saison auswärts gewonnen (4:1 in Hoffenheim).Sandro Schwarz konnte als Cheftrainer eines Profiteams noch nie gegen Gladbach gewinnen. Zwei Remis holte Schwarz mit Mainz in der Liga, viermal musste sich der 44-Jährige mit den Mainzern und der Hertha geschlagen geben.Rund 40.000 Zuschauer werden die Begegnung des 20. Spieltags im Olympiastadion verfolgen, darunter sind etwa 2000 Gäste vom Niederrhein, die ihre Mannschaft in die Hauptstadt begleiten.In Luca Netz kehrt ein ehemaliger Herthaner an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der mittlerweile 19 Jahre alte Verteidiger war im Sommer 2021 ...