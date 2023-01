27-jährige Frau stürzt nach Streit von Balkon und stirbt

Ludwigslust-Parchim: Frau sticht auf Ex-Freund ein: Opfer in Klinik, Frau gefasst

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt gegen eine 30-jährige Frau, die ihren Ex-Freund mit einem Messer attackiert und verletzt haben soll. Der 34 Jahre alte Geschädigte aus Grabow (Ludwigslust-Parchim) wurde bei dem Vorfall am Mittwochmorgen so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte. Die Polizei verwies etwa auf Schnittwunden an Armen und Beinen.