BER digitalisiert Abfertigung auf dem Vorfeld

Senat tagt beim nächsten Mal am Flughafen BER

Der Berliner Senat reist zu seiner nächsten Sitzung nach Brandenburg. Sie ist am Dienstag am Flughafen BER in Schönefeld geplant, wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Der Senat will sich dort über die Entwicklung des BER informieren. Auch die nach der Sitzung übliche Senatspressekonferenz soll am Flughafen stattfinden. An ihr nehmen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach teil.