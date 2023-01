Innenminister in Überwachungsgremium für Europol

Trockenheit: 500 Waldbrände in diesem Sommer - Brunnenbau und Waldwege

Die Trockenheit sei in Brandenburg so extrem wie noch nie in der Geschichte des Landes, so Innenminister Stübgen. Für die Feuerwehr waren knapp 500 Waldbrände mehr als eine große Herausforderung. Die Stadt Beelitz kündigt weitere Vorsorgemaßnahmen an.