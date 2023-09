Alba Berlin verliert letzten Test vor Saisonstart

Hertha will in Kiel mit Reese erstmals auswärts punkten

Hertha BSC will nach drei Niederlagen in der Fremde erstmals in dieser Saison in der 2. Fußball-Liga mit Zählbarem heimkehren. Am 7. Spieltag ist der Bundesliga-Absteiger heute zu Gast bei Holstein Kiel und tritt nach dem 3:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende selbstbewusst in Norddeutschland an.