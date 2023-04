Etwas weniger Menschen in Brandenburg arbeitslos als im März

Polizei entdeckt potenzielle Drogenlabore

Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg hat die Polizei vier potenzielle Labore zur Herstellung von Amphetaminen in großem Stil entdeckt. Nach vorläufiger Bewertung von Spezialisten seien 66 Kilogramm fertiges Amphetamin sichergestellt worden, teilte die Polizei in Berlin am Freitag mit. Gegen drei Männer wurden Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitagabend per Twitter mitteilte.