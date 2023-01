Grüne Woche gestartet - Özdemir dankt Bauern für ihre Arbeit

Mit 88 Jahren: Schauspieler Werner Riemann gestorben: «Letzter Brechtianer»

Werner Riemann, Schauspieler und Urgestein am Berliner Ensemble, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 88 Jahren - kurz vor seinem Geburtstag - gestorben, teilte das Theater am Freitag unter Berufung auf Riemanns Familie mit. Riemann arbeitete mehr als 60 Jahre am Berliner Ensemble (BE) und wurde noch von Bertolt Brecht und Helene Weigel engagiert. Er habe 1956 - an seinem Geburtstag - für eine Komparsenrolle in Brechts «Leben des Galilei» vorgesprochen und danach in zahlreichen Inszenierungen an dem Theater am Berliner Schiffbauerdamm gespielt, hieß es.