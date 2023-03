Weniger Menschen in Brandenburg arbeitslos als im Februar

Volleyball-Bundesliga: BR Volleys: «Vielleicht wird es diesmal nicht so einseitig»

Voller Zuversicht treten die Berlin Volleys zu ihrem zweiten Spiel im Play-off-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga an. Ein Scheitern beim Tabellenachten TSV Haching München am Sonntag (17.30 Uhr) schließt der Titelverteidiger aus. Geschäftsführer Kaweh Niroomand ist überzeugt: «Alles andere als ein Sieg von uns wäre eine große Überraschung.» Im Fall einer Niederlage müssten die Volleys in der Play-off-Serie Best of three in ein drittes und entscheidendes Spiel am Ostersamstag in Berlin.