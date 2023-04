Politikforscher: trotz Fehlstarts Chancen für neuen Senat

Spandau 04 zieht überlegen ins Meisterschaftsfinale ein

Die Wasserfreunde Spandau sind wie erwartet ins Best of Five-Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Titelverteidiger Waspo Hannover eingezogen. Im zweiten Spiel der Best of Three-Halbfinalserie gewannen sie am Samstagnachmittag im Heimbecken der Schwimmhalle Schöneberg gegen die White Sharks Hannover mit 15:6 (4:1,3:1 - 3:2,5:2) und machten damit den Finaleinzug perfekt. Ein drittes Entscheidungsmatch am Sonntag ist damit hinfällig.