Jarasch warnt vor «Rückschrittskoalition» aus CDU und SPD

Parteien: SPD sondiert zum zweiten Mal mit Grünen und Linken

Die drei Parteien der rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin haben am Donnerstag ihre Sondierungsgespräche fortgesetzt. «Wir gehen heute in die inhaltlichen Themen rein. Wir werden konkret über die Politikfelder für unsere Stadt reden», sagte die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey zum Auftakt des zweiten Gesprächs, zu dem die Sozialdemokraten die beiden Koalitionspartner erneut in die Berliner SPD-Zentrale in Berlin-Wedding eingeladen hatten.