Nach Urteil: Hertha schließt Gersbeck-Comeback nicht aus

Lösbare Gruppe für die Füchse Berlin beim Super Globe

Die Füchse Berlin stehen in der Gruppenphase beim IHF Super Globe vor machbaren Aufgaben. Die Berliner treffen in der Gruppe B auf Kuwait SC (Kuwait) und San Fernando HB (Argentinien). Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Basel. Das Turnier findet vom 7. bis 12. November in Dammam in Saudi-Arabien statt. Die Füchse haben in dieser Saison als Sieger der European League eine Wildcard für die Club-Weltmeisterschaft erhalten.