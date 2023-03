S-Bahn stimmt auf Special Olympics World Games ein

Bundesaktion: Zoll kontrolliert Einhaltung des Mindestlohns

Der Zoll hat in Berlin in einer Reihe von Firmen die Einhaltung des Mindestlohns kontrolliert. Knapp 100 Zöllner waren in einem Logistikunternehmen im Norden der Stadt sowie in Gastronomiebetrieben in einem großen Einkaufszentrum in Mitte unterwegs, wie eine Sprecherin der Zolls sagte. Die Kontrollen am Donnerstag gehörten zu Schwerpunkteinsätzen zur Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, die am frühen Morgen in ganz Deutschland begannen.