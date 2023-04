Home

Zeugensuche: Mutmaßliche Brandstiftung in Wohn- und Geschäftshaus

Bislang unbekannte Täter haben mutmaßlich ein Wohn- und Geschäftshaus in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) in Brand gesetzt. Bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen Zeugen zwei Personen beobachtet haben, die sich kurz vor dem Ausbruch des Feuers durch eingeschlagene Scheiben Zutritt in das Gebäude verschafft hatten und später zu Fuß flüchteten. Demnach wurde bei den ersten Untersuchungen am Brandort auch festgestellt, dass sowohl in einem Café als auch dem angrenzenden Geschäft in dem Gebäude jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Im Gebäude fanden Brandfahnder dann noch weitere Hinweise, die laut Polizei auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen ließen. Beim Eintreffen der Feuerwehr trat bereits starker Rauch aus dem Café im Erdgeschoss des Gebäudes und auch das angrenzende Geschäft stand in Flammen. Die Bewohner der oberen Wohnungen in dem Haus konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Das Gebäude war nach Beendigung des Löscheinsatzes nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie des versuchten Mordes und sucht nach Zeugen.

