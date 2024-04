Home

Zehn Cent zu wenig am Ticketautomat: Mann geht zur Polizei

Weil er seiner Meinung nach am Fahrkartenautomat zehn Cent zu wenig Rückgeld bekommen hat, ist ein Mann in der Oberpfalz bei der Polizei vorstellig geworden. Der 55-Jährige habe gesagt, dass er sich mit seinem Anliegen schon an die Bahn gewandt habe, ihm dort aber nicht ausreichend geholfen worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Deshalb sei er zur Polizei in Sulzbach-Rosenberg gegangen.

«D-Ticket» steht auf den Monitoren von Fahrkartenautomaten in einem Bahnhof. © Thomas Banneyer/dpa

«Seine Intention war, dass das mit den zehn Cent irgendwo dokumentiert wird», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. «Wir haben ihm zugehört, das aufgeschrieben und dann war er zufrieden.» Eine Alternative sei gewesen, dass einer der Beamten dem Mann zehn Cent gibt, sagte der Sprecher. «Aber dann wäre er wahrscheinlich auch nicht zufrieden gewesen.»

© dpa