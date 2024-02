Mann schießt mit Schreckschusswaffe: Drei Leichtverletzte

Mutmaßlicher Dieb soll Mann mit Waffe angegriffen haben

Ein Mann soll aus einem Auto in Ludwigsburg mehrere Tausend Euro geklaut und anschließend auf den Besitzer des Autos geschossen haben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Der 46-Jährige habe den unbekannten Dieb am Mittwoch in einem Hinterhof überrascht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Opfer habe dort gerade in sein Auto einsteigen wollen, als der Unbekannte aus der Beifahrertür ausgestiegen sei.