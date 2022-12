Mainfranken Theater: Neues Architektenteam für Sanierung

Kultur: Nationaltheater Mannheim lenkt Blick auf den Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch das Nationaltheater Mannheim (NTM) in der neuen Spielzeit. Seine diesjährige Hausautorin, Anastasiia Kosodii, lenkt den Blick auf die Folgen des seit 2014 schwelenden Konflikts in ihrer ukrainischen Heimat, der mit der Annektierung der Krim durch Russland begann. Ihr neues Stück «How To Become The King Of Ukraine» wird sie auch selbst inszenieren, teilte das NTM am Montag bei der Vorstellung des neuen Spielplans mit.