Erzieherin soll Kita-Kinder genötigt und eingesperrt haben

Kriminalität: Familie des toten Vierjährigen war Jugendamt nicht bekannt

Im Fall des getöteten vierjährigen Jungen in Barsinghausen bei Hannover haben dem Jugendamt zuvor keine Hinweise auf Gewalt in der Familie vorgelegen. Der Vierjährige und seine sechsjährige Schwester seien dem Jugendamt nicht bekannt gewesen, teilte die Region Hannover am Dienstag mit. Am vergangenen Freitag sei das Jugendamt der Region von der Polizei über den Tod des Kindes informiert und hinzugezogen worden - und stehe seitdem in enger Abstimmung mit den Behörden. Der kleine Junge war am Freitagmorgen tot in seinem Bett gefunden worden. Die Mutter und ihr Lebensgefährte sitzen in Untersuchungshaft. Zuvor hatte der NDR berichtet.