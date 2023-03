Verband bayerischer Wohnungsunternehmen warnt vor Krise

Wohnen: Hohe Energiepreise bremsen Wohnungswirtschaft

Die steigenden Energiepreise belasten die Wohnungswirtschaft in Sachsen. In einer Umfrage des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) Sachsen gaben 84 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie seit Sommer geplante Projekte verschieben oder neu planen mussten, erklärte der Verband am Mittwoch in Dresden. Demnach gab zudem über die Hälfte (56,3 Prozent) der befragten 130 Firmen an, geplante Projekte im Zuge der Energiekrise gestoppt zu haben.