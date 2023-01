Blume fordert Wissenschafts-Investitionen «gegen die Krise»

Generalsanierung: Deutsches Museum: Renovierter Teilabschnitt eröffnet

Der erste Teil der Generalsanierung des Deutschen Museums in München ist geschafft: Am Donnerstag wurden im frisch renovierten Teil des Gebäudes 20 neue Ausstellungen eröffnet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte beim Festakt das Haus als ältestes Technikmuseum der Welt in eine Reihe etwa mit dem Science Museum in London oder dem Smithsonian Museum in Washington: «Das wird häufig bei uns zu wenig wertgeschätzt.» Das Deutsche Museum habe eine globale Ausstrahlung. Die Öffentlichkeit hat ab Freitag Zutritt. Bis Sonntag ist ein Fest rund um das Museum geplant, am Montag soll der reguläre Betrieb starten.