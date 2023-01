Skisprung-Duell wie zu Hannawalds Zeiten: Geiger gegen Kraft

Wintersport: Skispringer Geiger: Tournee mit «eigenen Regeln»

Karl Geiger geht nach seinem guten Start in die Vierschanzentournee vor heimischer Kulisse in Oberstdorf etwas entspannter in die nächsten Springen. «Der erste Schritt ist mal gemacht», sagte der 29-Jährige. «Jetzt fällt erstmal das erste große Spannungslevel ab.» Geiger war nach bislang durchwachsener Saison am Donnerstag überraschend gut mit Platz vier in das prestigeträchtige Skisprung-Event gestartet.