Sanitätsdienst mit mehr Patienten: Wenige müssen in Klinik

1200 Patienten bei Sanitätern, wenig betrunkene Jugendliche

Die Wiesn-Ärzte und Sanitäter haben am ersten Oktoberfestwochenende rund 1200 Patientinnen und Patienten versorgt. Allein am Sonntag waren es knapp 540, wie die Wiesn-Sanitätsstation der Aicher Ambulanz am Montag mitteilte. Damit lägen die Zahlen etwa so hoch wie 2019 bei der letzten Wiesn vor der Pandemie.