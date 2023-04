Weiter Hochwasser im Norden: Schnee in Aussicht

Wetter: Wetterdienst: In Teilen Bayerns kehrt der Winter zurück

In Bayerns höheren Lagen kehrt in dieser Woche Prognosen zufolge der Winter zurück. Oberhalb von 400 bis 600 Metern sei am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag mit Schneematsch und teils überfrierender Nässe zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagnachmittag in München mit. Mit Ausnahme der Niederungen im westlichen Franken erwarten die Meteorologen in der Nacht zu Dienstag im ganzen Freistaat leichten Frost. In manchen Alpentälern könnten die Temperaturen auf minus fünf Grad absinken.