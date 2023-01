Dauerregen: Hochwassergefahr vor allem im Norden Bayerns

Bundesliga: Torwartsuche beim FC Bayern: Nübel «glücklich» in Monaco

In der Debatte um einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern München hat Leihspieler Alexander Nübel seine Wertschätzung für die AS Monaco ausgedrückt. «Es ist normal, dass es Gerüchte gibt, weil ich von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehen bin. Dort habe ich einen Vertrag bis 2025. Aber ich bin ein Spieler der AS Monaco und das ist das Wichtigste», sagte der 26 Jahre alte Torwart am Freitag auf der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Ligaspiel gegen AC Ajaccio.