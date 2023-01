Kriminalität: Einbrecher schlägt Autohaus-Besitzer

Ein offenbar unter Drogen stehender Einbrecher hat im Emsland bei seiner Tat den Eigentümer eines Autohauses verletzt und einen großen Sachschaden angerichtet. Der 30-Jährige drang nach Polizeiangaben vom Freitag schon in der Nacht zu Donnerstag in das Autohaus ein, indem er mit einem Auto in das Schaufenster fuhr. In dem Autohaus traf er auf den Eigentümer, dem er ins Gesicht schlug, als dieser sich weigerte, ihm einen Schlüsselbund auszuhändigen. Der Eigentümer wurde leicht verletzt, ging zurück in sein Wohnhaus und verständigte die Polizei.