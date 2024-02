Zahlreiche Unfälle wegen Schnee und Eis

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn: Familie verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn ist am Sonntag eine Familie mit drei Kindern auf der Autobahn 4 bei Eisenach verletzt worden. Der 44-jährige Fahrer eines Transporters war am Nachmittag in Fahrtrichtung Dresden in einer Kurve ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Auto sei dann an der Anschlussstelle Eisenach-Ost rechts von der Straße abgekommen und nach einem Überschlag auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand gekommen.