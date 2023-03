Kesselberg bis zum Herbst für Motorräder gesperrt

Verkehr: Elbtunnel nach Bauarbeiten wieder frei

Die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahn 7 in Hamburg ist am frühen Montagmorgen wieder freigegeben werden. Seit 1.03 Uhr sei der Tunnel wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle in Hamburg am Montagmorgen. «Die Vollsperrung konnte 4 Stunden früher als geplant abgeschlossen werden», teilte die Autobahn GmbH mit. Von den Warnstreiks ist der Tunnel nicht betroffen. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hatte am Sonntag entschieden, dass die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung vorlegen muss, nach der ein normaler Betrieb des Tunnels möglich ist. Dies teilte Verdi am Sonntagabend mit.