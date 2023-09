ADAC meldet weniger Staus in den Sommerferien

Stabiler und geordneter Betrieb am Frankfurter Flughafen

Viel Verkehr auf den Autobahnen und großer Andrang am Frankfurter Flughafen: In Hessen haben sich am ersten Sommerferienwochenende zahlreiche Menschen auf den Weg in den Urlaub gemacht. Ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport berichtete am Samstagnachmittag von einem geordneten und stabilen Betrieb. Eventuell entstehende Warteschlangen beim Check-In und an den Sicherheitschecks würden rasch abgebaut. Alleine am Samstag wurden rund 200.000 Reisende zu etwa 1330 Flügen am Frankfurter Flughafen erwartet. Am Sonntag bewege sich das Aufkommen auf einem ähnlichen Niveau, sagte der Sprecher.