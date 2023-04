Matthäus bekräftigt Kritik an FCB: Früher mehr «Nestwärme»

München: Reiter fordert strenge Kontrollen für E-Scooter

Nach dem beschlossenen Verbot von E-Scootern in Paris hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der Landeshauptstadt vor ähnlichen Konsequenzen gewarnt. Er sei «Paris dankbar für diese Kritik und hoffe sehr, dass alle Nutzer und Nutzerinnen von E-Scootern endlich erkennen, wie wichtig ein rücksichtsvoller Umgang ist und dass es von ihnen abhängt, ob die E-Scooter in München eine Zukunft haben oder nicht», teilte Reiter am Montag in München mit. Er erwarte von den Anbietern schärfere Kontrollen und kreative Ideen, für mehr Sicherheit.