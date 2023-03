Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ausgeweitet

Tarifkonflikt: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Franken und Augsburg

In Bayern hat es am Dienstag erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst gegeben. In Würzburg fuhren keine Straßenbahnen, die Müllabfuhr streikte, ebenso in Aschaffenburg. In Ansbach gab es Arbeitsniederlegungen in den Kliniken, im Jobcenter und bei den Stadtwerken, in Augsburg war nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Stadtverwaltung betroffen. In Würzburg und Ansbach demonstrierten am Dienstag laut Verdi jeweils rund 600 Beschäftigte für mehr Lohn. In Aschaffenburg seien 300 Bedienstete auf die Straße gegangen.