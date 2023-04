CSU: Razzia-Forderung üble Schlammschlacht der Opposition

Nürnberg: 95-Jährige wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Eine 95 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Altdorf bei Nürnberg von einem Lastwagen angefahren und dabei getötet worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Dienstag in Nürnberg mit. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer habe auf den wegen eines Ostermarktes gesperrten Altdorfer Marktplatz fahren wollen. Als er die Sperrung bemerkte, habe er seinen Transporter einige Meter zurückgesetzt und sei dabei mit der Seniorin zusammengestoßen.