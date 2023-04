Landkreis Vorpommern-Rügen: Jugendliche und 54-Jähriger attackiert: Zwei Festnahmen

Nach zwei Angriffen auf eine Gruppe von Jugendlichen und einen 54-Jährigen hat die Polizei in Stralsund zwei junge Männer festgenommen. Die Jugendlichen seien am Freitagabend an einer Brücke mit den beiden Tatverdächtigen in einen verbalen Streit geraten und geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren hätten sie verfolgt und angegriffen. Vier Jugendliche wurden den Angaben zufolge verletzt, ein 15-Jähriger so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.