Unfall: Radfahrerin stößt mit zivilem Polizeiauto zusammen

Eine Radfahrerin ist in München mit einem zivilen Polizeiauto zusammengestoßen. Die 38-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wegen eines Einsatzes standen einige Polizeistreifen am Montag auf einer Kreuzung im Stadtteil Sendling. Die Frau fuhr, als ihre Ampel grün zeigte, in die Kreuzung ein und zwischen den stehenden Polizeiautos hindurch. Dabei übersah sie das fahrende zivile Fahrzeug mit Blaulicht und Sirene. Sie prallte gegen das Auto und fiel auf die Straße.

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

© dpa