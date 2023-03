Mann fährt Wagen mit mehr als zwei Promille in Polizeiauto

Börde: Lkw-Fahrer am Vormittag mit 3,49 Promille unterwegs

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Donnerstagvormittag mit 3,49 Promille ans Steuer gesetzt - und nun seinen Führerschein eingebüßt. Die Trunkenheitsfahrt endete an der rechten Schutzplanke der Autobahn 2 in Höhe Barleben (Landkreis Börde). Der 33-Jährige sei mit dem Lastwagen in Richtung Berlin auf die Autobahn aufgefahren und dabei nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrzeug sei in die Schutzplanke gefahren und dort zum Stehen gekommen.