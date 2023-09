Deutlich weniger Menschen in Bayern ertrunken

DLRG: Bislang weniger Tote in Thüringens Gewässern als 2022

In Thüringen sind innerhalb der ersten sieben Monate des laufenden Jahres weniger Menschen in Schwimmbädern, Flüssen und anderen Gewässern gestorben als 2022. Bis zum Stichtag am 25. Juli gab es fünf solcher Todesfälle, ein Jahr zuvor waren es sieben gewesen. Das geht aus Angaben hervor, die die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte. Drei Menschen starben demnach im genannten Zeitraum in Thüringen in Seen und zwei in Flüssen.