Über 80 km/h: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Verfolgungsjagd endet im Graben - 20 Streifen im Einsatz

Ein Autofahrer hat sich in Oberfranken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, ist dabei zu schnell gefahren und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Flucht endete am Samstag in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof), als der 42-Jährige mit seinem Wagen wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam und in einem Graben landete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rund 20 Streifenwagen waren bei der Verfolgung im Einsatz.