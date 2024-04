Home

Trio nach Prügelattacke auf zwei Passanten in U-Haft

Nach offenbar wahllosen Prügelattacken auf zwei Passanten in Ansbach sitzt das mutmaßliche Täter-Trio in Untersuchungshaft. Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren würden des versuchten Totschlags verdächtigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sollen in der Nacht auf Sonntag in der Ansbacher Innenstadt erheblich alkoholisiert zwei Männer geschlagen und getreten und dadurch schwer verletzt haben. Als Polizisten das Trio später festnahmen, sollen die drei Männer auch zwei Beamte leicht verletzt haben.

Die Polizei suchte am Dienstag nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen vor den Angriffen geben können. Die drei Verdächtigen mit rumänischer Staatsbürgerschaft hätten in der Nacht möglicherweise in mehreren Lokalen Alkohol konsumiert. Dabei könne es schon vor den Angriffen zu Auseinandersetzungen mit anderen Menschen gekommen sein. Die Ermittlungen der Ansbacher Mordkommission in dem Fall dauerten weiter an.

