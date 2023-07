Musiala: Kane würde «gut dazu passen»

Schnellster Dackel gesucht: Luitpold macht das Rennen

Dackel sind nicht nur treue Begleiter, sondern auch flinke Läufer: In München ist am Sonntag der schnellste Dackel gesucht worden. Rund 50 der kleinen Vierbeiner traten beim «1. Münchner Dackel-Race» in verschiedenen Größenklassen gegeneinander in der Motorworld an.