Winter ohne Kraft: Liftbetreiber beenden Ski-Saison

Schneemangel: Zum Skifahren zu warm: Brauneck schließt letzte Piste

Wegen der außergewöhnlich milden Temperaturen und des damit verbundenen Schneemangels müssen Bayerns Skigebiete den Betrieb einschränken. Das bei Ortsansässigen und Münchnern gleichermaßen beliebte Skigebiet am Brauneck in Lenggries schloss am Donnerstagabend seine letzte bislang noch fahrbare Piste. Am wegen seiner Lage auf 1100 Meter Meereshöhe eigentlich als schneesicher geltenden Spitzingsee im Landkreis Miesbach waren am Freitag lediglich zwei der zehn Pisten geöffnet. Dennoch kamen am Freitagvormittag einige Hundert Skifahrer, die die braunen Flecken auf den Kunstschneepisten umkurvten.