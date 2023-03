Tennis-Profi Struff erhält erste Wildcard für BMW Open

Tennis: Struff muss verletzt für Davis-Cup-Partie in Trier absagen

Mit der Absage von Jan-Lennard Struff müssen die deutschen Tennis-Herren um Olympiasieger Alexander Zverev für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde gegen die Schweiz einen Verlust hinnehmen. Wegen Schmerzen am rechten Schlagarm, die er seit den Australian Open habe, könne der 32-Jährige am 3. und 4. Februar in Trier nicht spielen, teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mit. Nach Angaben des DTB kam bei einer MRT-Untersuchung heraus, dass die Bizepssehne entzündet ist. Für Struff rückt der 24 Jahre alte Daniel Altmaier ins Team, der Weltranglisten-91. steht erstmals in der Mannschaft.