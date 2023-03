Streik bei Ver- und Entsorgungsbetrieben in Augsburg

Tarifkonflikt: Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor allem am Mittwoch

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Am Montag gab es in Bayern nur einzelne Aktionen der Gewerkschaft Verdi, ein größerer Schwerpunkt wird am Mittwoch erwartet. Dann wird es in vielen Städten Streiks in den Sozial- und Erziehungsdiensten geben - unter anderem also in Kindertagesstätten.