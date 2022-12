Bauarbeiter in München verschüttet und schwer verletzt

Unfall: Arbeiter fällt auf Baustelle in Fahrstuhlschacht und stirbt

Auf einer Baustelle in Hamburg ist ein Arbeiter rund 20 Meter tief in einen Fahrstuhlschacht gefallen und noch am Unfallort gestorben. Warum der Mann vom sechsten Stock des Rohbaus im Stadtteil Bahrenfeld gefallen ist, war zunächst unklar, wie es von Feuerwehr und Polizei am Dienstag in Hamburg hieß. Der Mann sei dabei bis in den Keller gefallen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Arbeitskollegen hatten den Unfall beobachtet, sofort die Rettungskräfte alarmiert und den Bauarbeiter erstversorgt. Die Notfallsanitäter übernahmen schließlich die Wiederbelebung. Dennoch starb der Mann noch vor dem Transport ins Krankenhaus.