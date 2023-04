Home

Straubing: Jugendliche greifen Mann an und verletzen ihn mit Flasche

Zwei Jugendliche haben in Niederbayern einen 57-jährigen Mann angegriffen und ihn mit einer Flasche beworfen - dabei ist er leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Teenager im Alter von 14 und 16 Jahren am Montag in Straubing Passanten angepöbelt und herumgeschrien. Der Mann habe die beiden daraufhin angesprochen und sei mit ihnen in Streit geraten.

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Der 14-Jährige habe deshalb versucht, ihn zu schlagen, sei aber von dem Mann zurückgehalten worden. Danach habe der 16-Jährige dem Mann eine Flasche an den Kopf geworfen und ihn damit leicht verletzt. Das Duo sei zunächst geflüchtet, aber von der Polizei gestellt worden. Anschließend seien die Jugendlichen ihren Eltern übergeben worden. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

