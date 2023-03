Summerer zur Russland-Frage bei Olympia: «IOC auf Irrweg»

Gesundheit: Etwas mehr Tuberkuloseerkrankungen 2022 in Bayern

Die Zahl der an Tuberkulose erkrankten Menschen in Bayern ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Nach 524 Fällen im Jahr 2021 registrierten die Behörden 588 Erkrankte, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch in München mitteilte. «Mit lediglich rund fünf Fällen jährlich pro 100000 Einwohner sind wir ein Niedriginzidenzland», erläuterte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). «Blicken wir jedoch auf die weltweiten Zahlen, sieht das ganz anders aus: 2021 starben 1,6 Millionen Menschen an Tuberkulose.»