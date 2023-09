Radfahrer stößt mit dreijährigem Kind zusammen

Zwei schwer verletzte Radfahrer bei Unfällen in Berlin-Mitte

Ein 64-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall im Ortsteil Tiergarten in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Mann am Freitagmittag mit seinem Fahrrad von der Tiergartenstrasse kommend in Richtung Lennéstraße über den Kemperplatz. Daraufhin soll ein bislang unbekannter Autofahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, hinter dem Kemperplatz kurz auf den Fahrradweg gefahren sein. Dabei stieß das Auto gegen das Fahrrad, wodurch der 64-Jährige stürzte und sich Verletzungen an Armen und Beinen sowie diverse Schürfwunden zuzog. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr unerkannt vom Unfallort davon. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen und dem Autofahrer dauerten den Angaben zufolge an.