Verlorenes Kennzeichen führt zu betrunkenem Autofahrer

Medien: Mutmaßlicher Mord an Engelbrecht bei «Aktenzeichen XY...»

Der mutmaßliche Mord an der Münchnerin Sonja Engelbrecht vor fast 28 Jahren ist am Mittwoch (1. März) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...». Die Ermittler hoffen auf Hinweise, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Für Tipps, die zur Aufklärung des Verbrechens führten, sei eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Spezialsendung «Cold Cases» startet um 20.15 Uhr im ZDF sowie im Livestream in der ZDF-Mediathek.